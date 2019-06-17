Конечная остановка будет в 140 квартале
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №64 по многочисленным обращениям жителей микрорайонов 140 «А», 40-х кварталов.
С 22 июня 2019 года конечная остановка маршрута № 64 переносится с остановки «Кафе «Жили-Были» (ул. Кольцова) в микрорайон 140 «А». Из пути следования автобусов исключаются остановки «Кафе «Жили-Были», «Акбэс», «41 квартал» и добавляются остановки «43 квартал», «Женская консультация», «44 квартал», «Автозаправочная станция «Витлас», «140 А квартал».
Кроме этого, автобусы будут заезжать на остановку «Поликлиника № 3» (ул. Тобольская).
Планируемый интервал движения составит 10-15 мин., после 19:00 – 20 мин, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
При вынесении решения об изменении маршрута № 64 было учтено, что по ул. Шумяцого, которая исключается из схемы данного маршрута, проходит путь следования 14 других маршрутов (№№ 17, 21, 25, 31 А, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 100).
В Улан-Удэ перенесли конечную автобуса №64
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