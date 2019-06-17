17 Июня

16 Июня

Популярное

Автостопщики из Читы побывали в Улан-Удэ

Автостопщики из Читы побывали в Улан-Удэ
Общество, 
Пара едет на заработки в Сочи

Пара из Читы Андрей и Александра отправилась в путешествие автостопом в Сочи. На днях они побывали в Улан-Удэ. Здесь их покорила скульптурная композиция «Олени» в Иволгинском районе Бурятии, установленная на крутом обрыве. Также автостопщиков впечатлили горы республики.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скульптурную композицию «Олени»(оказывается, изначально они были изюбрями) установили ещё при СССР в 1986 году, в честь открытия моста через Селенгу. Скульптор — Геннадий Васильев, ныне уже почивший. Насколько понял, олени — потому-что на скале, разрушенной при строительстве моста, наши далёкие предки нарисовали оленя несущего на рогах солнце. С августа по октябрь 2015 года скульптуру реставрировали. Сейчас они «золотые», а не «серебрянные», как прежде. ... Шаманские горы и долина Селенги в сторонуУлан-Удэ. У местных альпинистов в социальных сетях видел фотографии с тренировочных сборов на каких-то скалах в районе Шаманских гор. Предположил что это где-то там, по дороге. И не ошибся.

Публикация от Style (@zayasanya_03111997)



Посмотреть эту публикацию в Instagram

Гора Хэбубатар 😍

Публикация от Style (@zayasanya_03111997)



Фотографиями из путешествия молодые люди делятся на своей странице в Instagram с очень короткими подписями к ним. Судя по публикациям, в Сочи они отправились четыре дня назад. Сейчас они подъезжают к Омску. 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

А мы уже в КЕмерово😘

Публикация от Style (@zayasanya_03111997)



В тёплые края Александра и Андрей добираются автостопом. В этом им охотно помогают дальнобойщики. Молодым людям очень повезло с водителями – за всё время пути они сменили только две машины.

Изданию Чита.ру молодые люди пояснили, что в Сочи они собираются отдохнуть и подзаработать. Не исключено, что они отправятся в дальнейшее путешествие по России.

Подписчики переживают за Андрея с Александрой и в комментариях интересуются деталями путешествия.

«Крутяк-крутяк, то самое чувство, когда ты сам себе сказал: «Узнала о вас из новостей. Стало интересно. Доброго пути», «Я смогу!» и рванул в поисках приключений, при этом не один, а с любимой девушкой. Это рай просто!», «Снимайте видео тоже интересно будет», «Нормально ребята передвигаетесь Лёгкой дороги вам!», «Ребят, огонь. Я с вами мысленно», «Молодцы! Так держать!», комментируют подписчики страницы.


автостоп путешественники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Медики из Тывы переняли опыт улан-удэнской поликлиники
Медики из Тывы переняли опыт улан-удэнской поликлиники
Общество, 17.06.2019
С 2011 года в поликлинике № 6 создавалась система менеджмента качества (СМК), гармонизированная с требованиями международного стандарта ISO 9001
В Улан-Удэ исчезнет самая «знаменитая» лужа
В Улан-Удэ исчезнет самая «знаменитая» лужа
Общество, 17.06.2019
На улицы Боевая стартовал капитальный ремонт ливневой канализации
В Бурятии более 1000 связистов вышли на радиотренировку
В Бурятии более 1000 связистов вышли на радиотренировку
Общество, 17.06.2019
Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых и закрытых каналов связи
«Бурятский рубль»: Петербуржцы придумали новую валюту для Бурятии
«Бурятский рубль»: Петербуржцы придумали новую валюту для Бурятии
Общество, 17.06.2019
Таковы результаты шуточного опроса на вопрос «Какая валюта в Бурятии» (видео)
«Голос кочевников» в Бурятии попал в топ-10 этнофестивалей лета в России
«Голос кочевников» в Бурятии попал в топ-10 этнофестивалей лета в России
Общество, 17.06.2019
Лидирует фестиваль «МИР Сибири» в посёлке Шушенское Красноярского края
Олимпийский день прошёл в Чите
Олимпийский день прошёл в Чите
Общество, 17.06.2019
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок
Заместитель прокурора Бурятии проведёт приём граждан
Заместитель прокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 17.06.2019
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Игорь Шутенков первым подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ
Игорь Шутенков первым подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ
Общество, 17.06.2019
Избирательная комиссия начала приём документов от претендентов на пост мэра Улан-Удэ
У животных Бурятии низкий иммунитет к ящуру
У животных Бурятии низкий иммунитет к ящуру
Общество, 17.06.2019
Специалисты предлагают принять меры
Гастролями в Чите завершил тур по городам ДФО бурятский театр
Гастролями в Чите завершил тур по городам ДФО бурятский театр
Общество, 17.06.2019
Гастроли театра оперы и балеты были посвящены 80-летию театра и Году театра в России
В Бурятии школьники прошли профориентацию во вневедомственной охране
В Бурятии школьники прошли профориентацию во вневедомственной охране
Общество, 17.06.2019
С 3 июня по 11 июня в Багдаринской эвенкийской средней школе в Баунтовском районе проводилась тематическая «Неделя профориентации» для старшеклассников
В Улан-Удэ стартует сезон бесплатных концертов под открытым небом
В Улан-Удэ стартует сезон бесплатных концертов под открытым небом
Общество, 17.06.2019
Летний симфонический сезон состоится в самом центре Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^