Автостопщики из Читы побывали в Улан-Удэ

Пара из Читы Андрей и Александра отправилась в путешествие автостопом в Сочи. На днях они побывали в Улан-Удэ. Здесь их покорила скульптурная композиция «Олени» в Иволгинском районе Бурятии, установленная на крутом обрыве. Также автостопщиков впечатлили горы республики.
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Скульптурную композицию «Олени»(оказывается, изначально они были изюбрями) установили ещё при СССР в 1986 году, в честь открытия моста через Селенгу. Скульптор — Геннадий Васильев, ныне уже почивший. Насколько понял, олени — потому-что на скале, разрушенной при строительстве моста, наши далёкие предки нарисовали оленя несущего на рогах солнце. С августа по октябрь 2015 года скульптуру реставрировали. Сейчас они «золотые», а не «серебрянные», как прежде. ... Шаманские горы и долина Селенги в сторонуУлан-Удэ. У местных альпинистов в социальных сетях видел фотографии с тренировочных сборов на каких-то скалах в районе Шаманских гор. Предположил что это где-то там, по дороге. И не ошибся.
Фотографиями из путешествия молодые люди делятся на своей странице в Instagram с очень короткими подписями к ним. Судя по публикациям, в Сочи они отправились четыре дня назад. Сейчас они подъезжают к Омску.
В тёплые края Александра и Андрей добираются автостопом. В этом им охотно помогают дальнобойщики. Молодым людям очень повезло с водителями – за всё время пути они сменили только две машины.
Изданию Чита.ру молодые люди пояснили, что в Сочи они собираются отдохнуть и подзаработать. Не исключено, что они отправятся в дальнейшее путешествие по России.
Подписчики переживают за Андрея с Александрой и в комментариях интересуются деталями путешествия.
«Крутяк-крутяк, то самое чувство, когда ты сам себе сказал: «Узнала о вас из новостей. Стало интересно. Доброго пути», «Я смогу!» и рванул в поисках приключений, при этом не один, а с любимой девушкой. Это рай просто!», «Снимайте видео тоже интересно будет», «Нормально ребята передвигаетесь Лёгкой дороги вам!», «Ребят, огонь. Я с вами мысленно», «Молодцы! Так держать!», комментируют подписчики страницы.