Автостопщики из Читы побывали в Улан-Удэ









Посмотреть эту публикацию в Instagram А мы уже в КЕмерово😘 Публикация от Style (@zayasanya_03111997) 16 Июн 2019 в 1:20 PDT



В тёплые края Александра и Андрей добираются автостопом. В этом им охотно помогают дальнобойщики. Молодым людям очень повезло с водителями – за всё время пути они сменили только две машины.



Изданию Чита.ру молодые люди пояснили, что в Сочи они собираются отдохнуть и подзаработать. Не исключено, что они отправятся в дальнейшее путешествие по России.



Подписчики переживают за Андрея с Александрой и в комментариях интересуются деталями путешествия.



«Крутяк-крутяк, то самое чувство, когда ты сам себе сказал: «Узнала о вас из новостей. Стало интересно. Доброго пути», «Я смогу!» и рванул в поисках приключений, при этом не один, а с любимой девушкой. Это рай просто!», «Снимайте видео тоже интересно будет», «Нормально ребята передвигаетесь Лёгкой дороги вам!», «Ребят, огонь. Я с вами мысленно», «Молодцы! Так держать!», комментируют подписчики страницы.





В тёплые края Александра и Андрей добираются автостопом. В этом им охотно помогают дальнобойщики. Молодым людям очень повезло с водителями – за всё время пути они сменили только две машины.Изданию Чита.ру молодые люди пояснили, что в Сочи они собираются отдохнуть и подзаработать. Не исключено, что они отправятся в дальнейшее путешествие по России.Подписчики переживают за Андрея с Александрой и в комментариях интересуются деталями путешествия.«Крутяк-крутяк, то самое чувство, когда ты сам себе сказал: «Узнала о вас из новостей. Стало интересно. Доброго пути», «Я смогу!» и рванул в поисках приключений, при этом не один, а с любимой девушкой. Это рай просто!», «Снимайте видео тоже интересно будет», «Нормально ребята передвигаетесь Лёгкой дороги вам!», «Ребят, огонь. Я с вами мысленно», «Молодцы! Так держать!», комментируют подписчики страницы.

Пара из Читы Андрей и Александра отправилась в путешествие автостопом в Сочи. На днях они побывали в Улан-Удэ. Здесь их покорила скульптурная композиция «Олени» в Иволгинском районе Бурятии, установленная на крутом обрыве. Также автостопщиков впечатлили горы республики.Фотографиями из путешествия молодые люди делятся на своей странице в Instagram с очень короткими подписями к ним. Судя по публикациям, в Сочи они отправились четыре дня назад. Сейчас они подъезжают к Омску.