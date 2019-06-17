В июле юные участники съедутся в село Дульдурга
5-7 июля в забайкальском селе Дульдурга состоится XII слёт молодежи Аги. В рамках мероприятия пройдут конкурсы «Лидер и его команда», социальных проектов, информационно-выставочных материалов, гитарной песни и различные спортивные состязания.
Слёт станет площадкой, где каждый желающий молодой человек или команда, смогут продемонстрировать свой талант, приумножить и реализовать свой потенциал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
Также у мероприятия есть хорошая традиция – оказывать любую посильную помощь населённому пункту, где собственно слёт и проводится. Причём фронт работ определяет глава поселения. Как показывает практика, обычно силы молодёжи направляют на благоустройство и саночистку, оказание адресной помощи старейшинам и ветеранам, одиноким людям.
Это важное общественное движение стартовало в 1996 году в селе Кункур. В разные годы молодых агинцев принимали в сёлах Кусочи, Узон, Гунэй, Цаган-Челутай, Алханай, Цокто-Хангил, Хара-Шибирь и Зуткулей. Предыдущий слёт прошёл в 2017 году в селе Ага-Хангил. В этом же году флаг мероприятия был торжественно передан Дульдургинскому району – главный символ районы передают друг другу каждые два года, соблюдая строгую очередность. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.
В Забайкалье пройдёт слёт молодежи Аги
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первое общекомандное место у Иркутской области
Абсолютное первенство выиграли иркутские спортсмены
Абсолютное первенство завоевали Балдан Цыжипов и Тумэн Бодиев
Иркутские спортсмены заняли второе место
«Вертолёты, Байкал, театр». Блогер снял видео об Улан-Удэ в своей рубрике «Взгляд москвича»
Они сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд
Соревнования пройдут в конце июня
Через неделю состоится форум «Армия-2019»
Всего погоны получили более 40 офицеров
Поклониться Белому старцу можно в Еравнинском районе
Сегодня газон высаживается на улице Бабушкина около дома № 27
Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров
На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй
Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни
Конечная остановка будет в 140 квартале