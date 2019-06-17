17 Июня

16 Июня

Популярное

В Забайкалье пройдёт слёт молодежи Аги

В Забайкалье пройдёт слёт молодежи Аги
Общество,  Фото:pixabay.com
В июле юные участники съедутся в село Дульдурга

5-7 июля в забайкальском селе Дульдурга состоится XII слёт молодежи Аги. В рамках мероприятия пройдут конкурсы «Лидер и его команда», социальных проектов, информационно-выставочных материалов, гитарной песни и различные спортивные состязания.

Слёт станет площадкой, где каждый желающий молодой человек или команда, смогут продемонстрировать свой талант, приумножить и реализовать свой потенциал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.

Также у мероприятия есть хорошая традиция – оказывать любую посильную помощь населённому пункту, где собственно слёт и проводится. Причём фронт работ определяет глава поселения. Как показывает практика, обычно силы молодёжи направляют на благоустройство и саночистку, оказание адресной помощи старейшинам и ветеранам, одиноким людям.

Это важное общественное движение стартовало в 1996 году в селе Кункур. В разные годы молодых агинцев принимали в сёлах Кусочи, Узон, Гунэй, Цаган-Челутай, Алханай, Цокто-Хангил, Хара-Шибирь и Зуткулей. Предыдущий слёт прошёл в 2017 году в селе Ага-Хангил. В этом же году флаг мероприятия был торжественно передан Дульдургинскому району – главный символ районы передают друг другу каждые два года, соблюдая строгую очередность. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.
молодежь Агинский Бурятский округ Дульдурга Забайкальский край слет конкурс проект спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Первое общекомандное место у Иркутской области
Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх
Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Абсолютное первенство выиграли иркутские спортсмены
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Абсолютное первенство завоевали Балдан Цыжипов и Тумэн Бодиев
Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео
Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео
Общество, 17.06.2019
«Вертолёты, Байкал, театр». Блогер снял видео об Улан-Удэ в своей рубрике «Взгляд москвича»
В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО
В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО
Общество, 17.06.2019
Они сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд
В Иркутской области молодым полицейским вручили погоны
В Иркутской области молодым полицейским вручили погоны
Общество, 17.06.2019
Всего погоны получили более 40 офицеров
В Бурятии появилась новая необычная святыня
В Бурятии появилась новая необычная святыня
Общество, 17.06.2019
Поклониться Белому старцу можно в Еравнинском районе
В Улан-Удэ высаживают газон методом гидропосева
В Улан-Удэ высаживают газон методом гидропосева
Общество, 17.06.2019
Сегодня газон высаживается на улице Бабушкина около дома № 27
В Улан-Удэ прошёл конкурс студенческих агитбригад
В Улан-Удэ прошёл конкурс студенческих агитбригад
Общество, 17.06.2019
Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров
День поцелуев пройдёт в Иркутске
День поцелуев пройдёт в Иркутске
Общество, 17.06.2019
На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
Общество, 17.06.2019
Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни
В Улан-Удэ перенесли конечную автобуса №64
В Улан-Удэ перенесли конечную автобуса №64
Общество, 17.06.2019
Конечная остановка будет в 140 квартале

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^