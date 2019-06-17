В Забайкалье пройдёт слёт молодежи Аги

В июле юные участники съедутся в село Дульдурга



5-7 июля в забайкальском селе Дульдурга состоится XII слёт молодежи Аги. В рамках мероприятия пройдут конкурсы «Лидер и его команда», социальных проектов, информационно-выставочных материалов, гитарной песни и различные спортивные состязания.



Слёт станет площадкой, где каждый желающий молодой человек или команда, смогут продемонстрировать свой талант, приумножить и реализовать свой потенциал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.



Также у мероприятия есть хорошая традиция – оказывать любую посильную помощь населённому пункту, где собственно слёт и проводится. Причём фронт работ определяет глава поселения. Как показывает практика, обычно силы молодёжи направляют на благоустройство и саночистку, оказание адресной помощи старейшинам и ветеранам, одиноким людям.



Это важное общественное движение стартовало в 1996 году в селе Кункур. В разные годы молодых агинцев принимали в сёлах Кусочи, Узон, Гунэй, Цаган-Челутай, Алханай, Цокто-Хангил, Хара-Шибирь и Зуткулей. Предыдущий слёт прошёл в 2017 году в селе Ага-Хангил. В этом же году флаг мероприятия был торжественно передан Дульдургинскому району – главный символ районы передают друг другу каждые два года, соблюдая строгую очередность. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.

