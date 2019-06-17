В Бурятии более 1000 связистов вышли на радиотренировку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых и закрытых каналов связи



С офицерами соединения управления и военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, состоялась радиотренировка.



Специалисты связи организовали устойчивую и защищённую связь с использованием открытых, защищённых и закрытых каналов между пунктами управления и другими абонентами.



При проведении тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи.



Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.



К мероприятиям было привлечено более одной тысячи человек, задействованы современные командно-штабные машины Р-166 «Артек» и радиостанции Р-187П1 «Азарт», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

