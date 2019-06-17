«Бурятский рубль»: Петербуржцы придумали новую валюту для Бурятии

Уроженец республики Эрдэм провёл шуточный опрос среди жителей Санкт- Петербурга на тему «Какая валюта в Бурятии». Как выяснилось, многие жители Северной столицы не знают ответа. Видео Эрдэм выложил на своей странице в Instagram.

Публикация от Эрдэм До (@erdem_do) 13 Июн 2019 в 8:36 PDT

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