«Бурятский рубль»: Петербуржцы придумали новую валюту для Бурятии

Уроженец республики Эрдэм провёл шуточный опрос среди жителей Санкт- Петербурга на тему «Какая валюта в Бурятии». Как выяснилось, многие жители Северной столицы не знают ответа. Видео Эрдэм выложил на своей странице в Instagram.
Молодой человек подходил к людям на улицах и в торговых центрах и задавал один и тот же вопрос. Некоторые предполагали, что в Бурятии рассчитываются тенге (валюта Кахахстана), но некоторые придумали новую валюту.
- Скажи, пожалуйста, как называется валюта в Бурятии? – интересуется Эрдэм.
- Очень хороший вопрос, на самом деле, - отвечает молодой человек.
- Давай я подскажу: начинается на букву «Р», - говорит уроженец республики.
- Рубль? Бурятский рубль? – неуверенно предполагает петербуржец.
- Нет, - с улыбкой отвечает Эрдэм.
В заключение опроса молодой человек подводит итоги. Он признаётся, что несколько расстроен.
- В принципе, очень мало кто знает, что в Бурятии тоже рубли. Я в некотором таком удивлении, даже можно сказать, в шоке. Я думал, что будет лёгкий вопрос, оказалось, что для них это какое-то новое открытие, - подытожил Эрдэм.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первый случай, когда выясняется, что жители крупнейших российских городов думают, что Бурятия находится не в составе России. В 2017 году во время видеопроса жителей Северной столицы спрашивали, нужно ли включить Бурятию в Россию, и многие показали своё невежество.