17 Июня

16 Июня

Популярное

Легкоатлеты Приангарья стали призёрами Чемпионата России

Легкоатлеты Приангарья стали призёрами Чемпионата России
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проходили с 8 по 11 июня в Чебоксарах

Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Кубке, чемпионате и первенстве России по лёгкой атлетике (спорт глухих), которые с 8 по 11 июня проходили на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. В соревнованиях принимали участие свыше 300 спортсменов из более 40 регионов страны.

На Кубке России в прыжке с шестом золотую медаль завоевала Виктория Вохмянина с результатом 3 метра 20 сантиметров, серебряную медаль выиграла Евгения Тихомирова, показав результат 2 метра 80 сантиметров. Бронзовым призёром в прыжке с шестом стал Марк Шкуратов, его результат составил 4 метра 20 сантиметров.

В толкании ядра бронзовые медали взяли Андрей Бянкин (12 метров 26 см) и Елена Саксонова (11 метров 87 см). Максим Куликов завоевал две золотые медали в прыжке в длину и в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Три серебряные медали выиграла Екатерина Никифорова в беге на 200 метров, в беге на 100 метров с барьерами и прыжке в длину.

Чемпионом России в десятиборье стал Денис Сатонин. В метании копья второй результат показал Александр Бурцев.

На первенстве России в прыжке с шестом первое место занял Иван Ермаков (3 метра 20 см). В прыжке в длину вторым стал Александр Булко. Золото в метании диска и серебро в метании копья взял Илья Тимофеев. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
спорт легкая атлетика чемпионат России первенство России Кубок России слабослышащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области отметят белорусский праздник
В Иркутской области отметят белорусский праздник
Общество, 17.06.2019
Фестиваль «Купальле» приглашает провести купальскую ночь по белорусским традициям
На Байкале пройдёт форум «серебряных» волонтёров
На Байкале пройдёт форум «серебряных» волонтёров
Общество, 17.06.2019
В рамках мероприятия состоится конкурс «Вместе 1000 лет»
116 миллионов рублей ушли сегодня к забайкальским погорельцам
116 миллионов рублей ушли сегодня к забайкальским погорельцам
Общество, 17.06.2019
Ещё 700 миллионов рублей направят на восстановление чабанских стоянок
Иркутский пауэрлифтер установил 2 мировых рекорда
Иркутский пауэрлифтер установил 2 мировых рекорда
Общество, 17.06.2019
На первенстве мира в Швеции сборная России стала первой
В Чите построят свой Арбат
В Чите построят свой Арбат
Общество, 17.06.2019
Он будет расположен в микрорайоне Северный
В Забайкалье пройдёт слёт молодежи Аги
В Забайкалье пройдёт слёт молодежи Аги
Общество, 17.06.2019
В июле юные участники съедутся в село Дульдурга
Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Первое общекомандное место у Иркутской области
Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх
Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Абсолютное первенство выиграли иркутские спортсмены
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Абсолютное первенство завоевали Балдан Цыжипов и Тумэн Бодиев
Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео
Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео
Общество, 17.06.2019
«Вертолёты, Байкал, театр». Блогер снял видео об Улан-Удэ в своей рубрике «Взгляд москвича»
В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО
В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО
Общество, 17.06.2019
Они сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд
Жителей Бурятии предупреждают о лихорадке денге в Таиланде
Жителей Бурятии предупреждают о лихорадке денге в Таиланде
Общество, 17.06.2019
Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^