Легкоатлеты Приангарья стали призёрами Чемпионата России

Соревнования проходили с 8 по 11 июня в Чебоксарах



Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Кубке, чемпионате и первенстве России по лёгкой атлетике (спорт глухих), которые с 8 по 11 июня проходили на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. В соревнованиях принимали участие свыше 300 спортсменов из более 40 регионов страны.



На Кубке России в прыжке с шестом золотую медаль завоевала Виктория Вохмянина с результатом 3 метра 20 сантиметров, серебряную медаль выиграла Евгения Тихомирова, показав результат 2 метра 80 сантиметров. Бронзовым призёром в прыжке с шестом стал Марк Шкуратов, его результат составил 4 метра 20 сантиметров.



В толкании ядра бронзовые медали взяли Андрей Бянкин (12 метров 26 см) и Елена Саксонова (11 метров 87 см). Максим Куликов завоевал две золотые медали в прыжке в длину и в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Три серебряные медали выиграла Екатерина Никифорова в беге на 200 метров, в беге на 100 метров с барьерами и прыжке в длину.



Чемпионом России в десятиборье стал Денис Сатонин. В метании копья второй результат показал Александр Бурцев.



На первенстве России в прыжке с шестом первое место занял Иван Ермаков (3 метра 20 см). В прыжке в длину вторым стал Александр Булко. Золото в метании диска и серебро в метании копья взял Илья Тимофеев. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

