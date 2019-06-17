В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок
Около 1000 человек приняли участие во Всероссийском Олимпийском дне, который прошёл 15 июня в Чите. На главной площади города была организована спортивная программа с фитнес-разминкой, показательными выступлениями спортсменов и с различными состязаниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- Олимпийский день проходит по всей России. И не только для приобщения как можно большего числа людей к занятиям физической культурой. Это своеобразное продвижение идей и ценностей олимпизма, которые помогают не только в спорте, но и в жизни, - открыл мероприятие министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок, были вручены золотые значки ГТО, также состоялся забег и заезд на велосипедах на олимпийскую милю.
- Спорт в моей жизни присутствовал и присутствует постоянно. Это то, что даёт дополнительную энергию, мотивацию, воспитывает много тех качеств, которые не относятся к физическим: волю, командный дух, стремление к совершенствованию. Приятно, что сейчас всё чаще проводятся массовые спортивные мероприятия, подобные этому, которые, возможно, хотя бы для кого-то станут первым шагом к более серьёзным занятиям спортом, - отметил участник группы велолюбителей Павел Тарасов.
Олимпийский день прошёл в Чите
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