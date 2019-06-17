17 Июня

16 Июня

Популярное

Олимпийский день прошёл в Чите

Олимпийский день прошёл в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок

Около 1000 человек приняли участие во Всероссийском Олимпийском дне, который прошёл 15 июня в Чите. На главной площади города была организована спортивная программа с фитнес-разминкой, показательными выступлениями спортсменов и с различными состязаниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Олимпийский день проходит по всей России. И не только для приобщения как можно большего числа людей к занятиям физической культурой. Это своеобразное продвижение идей и ценностей олимпизма, которые помогают не только в спорте, но и в жизни, - открыл мероприятие министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок, были вручены золотые значки ГТО, также состоялся забег и заезд на велосипедах на олимпийскую милю.

- Спорт в моей жизни присутствовал и присутствует постоянно. Это то, что даёт дополнительную энергию, мотивацию, воспитывает много тех качеств, которые не относятся к физическим: волю, командный дух, стремление к совершенствованию. Приятно, что сейчас всё чаще проводятся массовые спортивные мероприятия, подобные этому, которые, возможно, хотя бы для кого-то станут первым шагом к более серьёзным занятиям спортом, - отметил участник группы велолюбителей Павел Тарасов.


спорт соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Олимпийский день прошёл в Чите
Олимпийский день прошёл в Чите
Общество, 17.06.2019
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок
Заместитель прокурора Бурятии проведёт приём граждан
Заместитель прокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 17.06.2019
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Игорь Шутенков первым подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ
Игорь Шутенков первым подал документы для участия в выборах мэра Улан-Удэ
Общество, 17.06.2019
Избирательная комиссия начала приём документов от претендентов на пост мэра Улан-Удэ
У животных Бурятии низкий иммунитет к ящуру
У животных Бурятии низкий иммунитет к ящуру
Общество, 17.06.2019
Специалисты предлагают принять меры
Гастролями в Чите завершил тур по городам ДФО бурятский театр
Гастролями в Чите завершил тур по городам ДФО бурятский театр
Общество, 17.06.2019
Гастроли театра оперы и балеты были посвящены 80-летию театра и Году театра в России
В Бурятии школьники прошли профориентацию во вневедомственной охране
В Бурятии школьники прошли профориентацию во вневедомственной охране
Общество, 17.06.2019
С 3 июня по 11 июня в Багдаринской эвенкийской средней школе в Баунтовском районе проводилась тематическая «Неделя профориентации» для старшеклассников
В Улан-Удэ стартует сезон бесплатных концертов под открытым небом
В Улан-Удэ стартует сезон бесплатных концертов под открытым небом
Общество, 17.06.2019
Летний симфонический сезон состоится в самом центре Улан-Удэ
В Бурятии артиллеристы уничтожили «противника» с помощью беспилотника: видео
В Бурятии артиллеристы уничтожили «противника» с помощью беспилотника: видео
Общество, 17.06.2019
На полигоне Бурдуны завершились необычные учения военнослужащих
Служба судебных приставов Бурятии проведёт приём граждан
Служба судебных приставов Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 17.06.2019
27 июня в службе судебных приставов состоится День единого приёма граждан
В Бурятии прошёл большой молебен для иволгинцев
В Бурятии прошёл большой молебен для иволгинцев
Общество, 17.06.2019
Ежегодный хурал «Хамбын Обоо» считается значимым для всех жителей и выходцев Иволгинской долины
Забайкальцев приглашают поучаствовать в конкурсе поэзии на бурятском языке
Забайкальцев приглашают поучаствовать в конкурсе поэзии на бурятском языке
Общество, 17.06.2019
К участию приглашаются все желающие авторы от 16 лет и старше
Фестиваль «Ёрдынские игры» завершился в Иркутской области
Фестиваль «Ёрдынские игры» завершился в Иркутской области
Общество, 17.06.2019
Здесь прошли концерты, соревнования, конференция

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^