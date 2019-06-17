Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх

Абсолютное первенство завоевали Балдан Цыжипов и Тумэн Бодиев
Бурятские борцы Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов стали абсолютными победителями соревнований по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан» на VII Международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры», который с 13 по 15 июня проходил в местечке Хоторук Ольхонского района. Тумэн выиграл абсолютное первенство среди юношей, Балдан – среди мужчин.
Соревнования среди юношей проводились в пяти весовых категориях: до 45, до 50, до 55, до 60 и свыше 60 кг. У мужчин было четыре весовые категории – до 60, до 70, до 82 и свыше 82 кг. По информации паблика «Борцы Бурятии» места распределились следующим образом:
Среди мужчин
Весовая категория до 60 кг:
1 место – Алексей Монтоев (Республика Бурятия);
2 место – Владислав Мардаев (Ольхонский район);
3 место – Алексей Мантатов (Иркутская область).
Весовая категория до 70 кг:
1 место – Алексей Боровицкий (Республика Бурятия);
2 место – Алексей Раднаев (Республика Бурятия);
3 место – Дмитрий Зунтоев (Иркутская область).
Весовая категория до 82 кг:
1 место – Аюр Дондуков (Республика Бурятия);
2 место – Дмитрий Орлов (Иркутская область);
3 место – Баясхалан Гомбоев (Республика Бурятия).
Весовая категория свыше 82 кг:
1 место – Балдан Цыжипов (Республика Бурятия);
2 место – Алдар Хамаев (Иркутская область);
3 место – Баир Укоев (Республика Саха (Якутия)).
Среди юношей
Весовая категория до 45 кг:
1 место – Золто Токтохоев (Иволгинский район);
2 место – Андрей Погорелов (Усть-Ордынский округ);
3 место – Игорь Пилданов (Улан-Удэ).
Весовая категория до 50 кг:
1 место – Владимир Иванов (Усть-Ордынский округ);
2 место – Константин Хангалов (Иркутская область);
3 место – Владислав Батуев (Республика Бурятия).
Весовая категория до 55 кг:
1 место – Жаргал Баяндуев (Улан-Удэ);
2 место – Сергей Бахашкин (Ольхонский район);
3 место – Василий Мантыков (Осинский район).
Весовая категория до 60 кг:
1 место – Вадим Дареев (Иркутская область);
2 место – Дамдин Цыренжапов (Улан-Удэ);
3 место – Артём Бунаев (Ольхонский район).
Весовая категория свыше 60 кг:
1 место – Тумэн Бодиев (Республика Бурятия);
2 место – Игорь Упхоев (Аларский район);
3 место – Бальжинима Осохеев (Окинский район).
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
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