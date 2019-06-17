Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Абсолютное первенство выиграли иркутские спортсмены



Спортсмены Улан-Удэ стали третьими в командном зачёте соревнований по мас-рестлингу (перетягиванию палки) на VII Международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры», который с 13 по 15 июня проходил в местечке Хоторук Ольхонского района. Сборная Иркутской области заняла первое место. На втором месте оказалась команда Ольхонского района.



Иркутские спортсмены, пауэрлифтеры Сергей Волков и Виталий Зарипов стали абсолютными чемпионами соревнований. Сергей выиграл абсолютное первенство среди юношей, Виталий – среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.



Итоги соревнований



Среди юношей



Весовая категория до 65 кг:

1 место – Николай Ларионов (Ольхонский район);

2 место – Артем Бунаев (Ольхонский район);

3 место – Андрей Капустин (Улан-Удэ).



Весовая категория до 80 кг:

1 место – Андрей Талько (Иркутская область);

2 место – Дмитрий Александров (Иркутская область);

3 место – Антон Марков (Ольхонский район).



Весовая категория свыше 80 кг:

1 место – Сергей Волков (Иркутская область);

2 место – Дмитрий Имыгинов (Ольхонский район);

3 место – Николай Орловский (Ольхонский район).



Среди мужчин



Весовая категория до 75 кг:

1 место – Даниил Ермоленко (Иркутская область);

2 место – Баен Мункуев (Ольхонский район);

3 место – Денис Харахинов (Ольхонский район).



Весовая категория до 90 кг:

1 место – Виталий Зарипов (Иркутская область);

2 место – Иван Конев (Качугский район);

3 место – Дмитрий Орлов (Ольхонский район).



Весовая категория свыше 90 кг:

1 место – Максим Орличенко (Иркутская область);

2 место – Андрей Пичугин (Улан-Удэ);

3 место – Иван Талько (Иркутская область).

