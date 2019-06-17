У животных Бурятии низкий иммунитет к ящуру

Специалисты предлагают принять меры



Россельхознадзор озвучил результаты исследований на ящур у животных в приграничных с Монголией районах Бурятии.



Весной отобрали 412 проб сыворотки крови крупного рогатого скота в 13 хозяйствах, находящихся в пяти районах республики: Джидинском обследовано 1 хозяйство, Закаменском - 3, Кяхтинском - 1, Окинском - 4 и Тункинском районе - 4.



- Результаты лабораторных исследований показали, что в среднем только у 60% обследуемых животных выявлены антитела к антигенам вируса ящура (типа А – в 259 пробах, 62,8%; типа О – в 252 пробах, 61,1%; типа Азия-1 – в 246 пробах, 59,7%), - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В связи с пониженным уровнем иммунитета животных среди обследуемого поголовья, а также в целях обеспечения эпизоотического благополучия управление Россельхознадзора предлагает принять меры по недопущению заноса инфекции по республике.



- Обеспечить учёт и идентификацию сельскохозяйственных животных; рассмотреть вопрос разработки программы по недопущению заноса, распространения и ликвидации ящура на территорию Бурятии; обеспечить контроль за вакцинацией против ящура животных, особенно тех, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах граждан и иных хозяйствах, не обеспечивающих безвыгульное содержание животных; обеспечить резервирование необходимого объёма финансирования средств для компенсационных выплат владельцам животных с учётом анализа возможных угроз и рисков, связанных с ведением животноводства в приграничных районах; на постоянной основе проводить обучение специалистов ветеринарной службы Бурятии по вопросам диагностики и борьбы с ящуром; проводить эпизоотический мониторинг восприимчивых животных, в том числе диких, мигрирующих из Монголии, - заключают в Россельхознадзоре.



Справка:



Ящур (рыльно-копытная болезнь) – острое вирусное заболевание крупного рогатого скота из группы зоонозов (инфекционные болезни животных, способные передаваться человеку), характеризуется интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек. Распространение ящура приводит к масштабному вымиранию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

