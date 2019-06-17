Заместитель прокурора Бурятии проведёт приём граждан

Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться



Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт приём граждан. 20 июня приём будет проходить в прокуратуре Баунтовского района, 21 июня - в прокуратуре Еравнинского района в 10 часов утра.



Приём пройдёт в зданиях прокуратур по адресам: с. Багдарин, ул. Баунтовская 60; с. Сосново-Озерское, ул. Советская 24 по предварительной записи.



Для записи необходимо обратиться в прокуратуру Баунтовского района по телефонам: 8(301-53) 42-1-49, 8 (301-53) 41-5-58, в прокуратуру Еравнинского района по телефону 8(301-35) 21-3-08.

