В Бурятии предприятие не было поставлено на учёт в министерстве

Предпринимателя оштрафовали



Пункт приёма и отгрузки древесины в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района нарушал закон в сфере лесопользования.



- Установлено, что индивидуальным предпринимателем с ноября 2018 года приём, хранение, переработка и отгрузка древесины осуществлялись без свидетельства о постановке пункта на учёт в министерстве природных ресурсов республики, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Предприниматель привлечён к административной ответственности и оштрафован на 40 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены. Пункт приёма и отгрузки древесины поставлен на учёт в уполномоченном органе.

