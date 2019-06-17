Гастролями в Чите завершил тур по городам ДФО бурятский театр

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Гастроли театра оперы и балеты были посвящены 80-летию театра и Году театра в России



15 июня большим концертом завершились гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Выступление коллектива в забайкальской столице подвело итоги тура по городам Дальневосточного федерального округа – Владивосток-Хабаровск-Чита. С этим большим событием труппу поздравила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



- Наши соседи подарили нам настоящий праздник искусства. Театр неразрывно связан с такими забайкальскими именами, как Лхасаран Линховоин, Ким Базарсадаев, Дамдин Яхунаев, который 20 лет руководил коллективом, – мой земляк. Мы рады, что вы нашли время приехать к нам. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, новых побед, ярких творческих проектов, - отметила она.



Гастроли Бурятского театра оперы и балета проходили в Чите на сцене Дома офицеров Забайкальского края с 12 по 15 июня. Они состоялись в рамках юбилейного тура по городам Дальневосточного федерального округа (Владивосток – Хабаровск - Чита) и посвящены 80-летию театра и Году театра в России.



Гости из Бурятии показали читинцам пять постановок, среди которых легендарный балет «Красавица Ангара» и балет-сказка для детей «Синяя птица», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



