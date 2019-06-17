К участию приглашаются все желающие авторы от 16 лет и старше
Министерство культуры Забайкальского края и Читинский дацан «Дамба Брайбунлинг» объявляют поэтический конкурс магтаалов (восхвалений, гимна), посвящённый Айралжан Хатан Эжы. Он проводится в рамках ежегодного традиционного обряда Обоо тахилган (поклонение хозяйке горы) на Титовской сопке.
Цели конкурса – возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры, популяризация устного народного творчества.
К участию приглашаются все желающие авторы от 16 лет и старше - независимо от принадлежности к государственным и общественным объединениям писателей. Конкурсные работы авторов должны быть только собственного сочинения на бурятском языке. Заявки принимаются до 29 июня на электронную почту agacnt@mail.ru, сообщает пресс-служба правительства края.
Забайкальцев приглашают поучаствовать в конкурсе поэзии на бурятском языке
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