Забайкальцев приглашают поучаствовать в конкурсе поэзии на бурятском языке

К участию приглашаются все желающие авторы от 16 лет и старше



Министерство культуры Забайкальского края и Читинский дацан «Дамба Брайбунлинг» объявляют поэтический конкурс магтаалов (восхвалений, гимна), посвящённый Айралжан Хатан Эжы. Он проводится в рамках ежегодного традиционного обряда Обоо тахилган (поклонение хозяйке горы) на Титовской сопке.



Цели конкурса – возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры, популяризация устного народного творчества.



К участию приглашаются все желающие авторы от 16 лет и старше - независимо от принадлежности к государственным и общественным объединениям писателей. Конкурсные работы авторов должны быть только собственного сочинения на бурятском языке. Заявки принимаются до 29 июня на электронную почту agacnt@mail.ru, сообщает пресс-служба правительства края.



