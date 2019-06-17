Фестиваль «Ёрдынские игры» завершился в Иркутской области

Общество, Фото: Сергея Тарасенко, из архива

Здесь прошли концерты, соревнования, конференция



VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии» завершился в Иркутской области. Он проходил с 13 по 15 июня в местности Хоторук Ольхонского района. Участниками и гостями фестиваля стали представители республик Тыва, Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области, Москвы, а также государств Монголии и Кыргызстана. «Ёрдынские игры» поддержаны Всебурятской ассоциацией развития культуры и Ассамблеей народов Евразии.



- Есть много организаций, которые решают экономические проблемы азиатско-тихоокеанского региона, но фестивалей, которые бы развивали культуру, традиции, национальные виды спорта, мало. Иркутская область в 2001 году стала инициатором возрождения Ёрдынских игр, и сегодня мы седьмой раз на этой священной земле принимаем гостей. Уникальность этого фестиваля в том, что он этнокультурный. Он развивает традиции, культуру коренных народов, причём это не касается одного субъекта Российской Федерации, он залог того, что культура, быт, традиции бурятского народа жили и будут жить. Отрадно, что на эту площадку выходят дети. Это им предстоит продолжать традиции, - сказал первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.



Фестиваль «Ёрдынские игры» – это древний праздник кочевых народов. По преданию он проходил именно здесь – в устье реки Анги у священной горы Ехэ Ёрд и объединял тысячи представителей коренных народов Сибири. В начале XX века традиция была прервана, её возродили в 2001 году. Сейчас фестиваль проводится раз в два года. Он символизирует единство и согласие, призван сохранять национальную культуру, языки, спорт и промыслы евразийских народов, нацелен на укрепление межэтнических отношений и международных связей.



Первым мероприятием Ёрдынских игр стал шаманский обряд Ехэ (большой) тайлаган «Дэлхэй дайдын мургэл». Посвящённые жрецы (белые шаманы) и почтенные старейшины родов провели молебен, сделали поклонение и жертвоприношение духам и хозяевам священной горы Ёрд и скалы Айя. Затем на площадке фестиваля началась V Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии». Участие в ней приняли более 20 докладчиков. Среди тем: культура и обычаи народов Евразии, проблемы сохранения и развития национальной культуры, духовные традиции и практики народов Евразии, современное состояние и перспективы развития национальных видов спорта.



Культурная и спортивная части фестиваля прошли 14 и 15 июня. Участие в них приняли более тысячи человек из разных муниципальных образований Иркутской области и других регионов России.В торжественных церемониях открытия и закрытия фестиваля выступили 350 артистов. Их подготовил Иркутский областной колледж культуры под руководством Светланы Соковниной. Режиссёром концертных программ, посвящённых легендам Байкала, стала заслуженный работник культуры Иркутской области Галина Зюзина. В творческой части фестиваля выступили – государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», ансамбли песни и танца «Улаалзай» и национального танца «Ангара» из Иркутска, образцовый национальный ансамбль бурятского танца «Гэсэр» села Одинск Ангарского района, народный хореографический коллектив «Грация» села Баяндай, народный коллектив «Анга», фольклорный ансамбль «Жаргал», хореографический ансамбль «Импульс», детский областной хореографический ансамбль «Карусельки» из Ольхонского района, а также студенты Иркутского областного колледжа культуры.



В культурной части программы состоялись фестиваль этнического костюма «Нити времени», фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов. Своё творчество представили мастера декоративно-прикладного искусства и народных ремесел Ольхонского и Эхирит-Булагатского районов.



- На фестивале «Ёрдынские игры» всегда есть открытия. В Иркутской области промыслов нет, есть только ремесла. Сегодня сюда, на Ёрдынские игры, приехали мастера из маленькой деревушки Эхирит-Булагатского района, которые хранят традиционный промысел - они делают уникальные изделия из глины. Они стали открытием Ёрдынских игр, мы о них не знали. В фестивале принимает участие большое количество бурятских коллективов. Они развивают свою культуру и участие в играх для них - прекрасная возможность поделиться своим творчеством, увидеть, узнать что-то новое, - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.



Также новый турнир появился в спортивной программе фестиваля, которая включает национальные виды спорта, такие как стрельба из традиционного лука, мас-рестлинг (перетягивание палки), бурятская национальная борьба «бухэ-барилдаан», переноска камня, якутские национальные прыжки, забег вокруг горы Ехе Ёрд, бурятские шахматы «Шатар», скачки на лошадях по пересечённой местности, стрижка овец на скорость. В различных соревнованиях приняло участие 230 спортсменов.



- Пожалуй, впервые за семь фестивалей в спортивную программу Ёрдынских игр мы добавили новый вид. Это традиционная игра «hэер шаалган», или разбивание хребтовой кости. В качестве выставочного вида мы опробовали его на международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», который проходил в Иркутской области в прошлом году. Этот вид доказал свою состоятельность. Мы открыты к любым видам спорта, главное, чтобы они были популярны, массовы и достаточно зрелищны. Мы создаём условия для проведения соревнований, а правила и судейство обеспечивают профессионалы, те, кто знает традиции, кто непосредственно культивирует эти соревнования, - сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.



В спортивных соревнованиях первое общекомандное место заняла сборная Иркутской области, второе - команда Республики Бурятия, третье - команда Усть-Ордынского Бурятского округа. Победителем главных соревнований Ёрдынских игр – Игр Баторов Срединного мира стал спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов.



Самым зрелищным конкурсом фестиваля «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии» является «Красавица Ёрдынских игр». В нём было семь участниц. Также в его составе были представители разных регионов – участников фестиваля. Звание «Мисс талант» жюри присудило Яне Бархановой из села Еланцы Ольхонкого района Иркутской области. Звания «Мисс Грация» удостоена Алтана Ангархаева из Республики Бурятия. Ариадна Монтосова из села Бильчир Осинского района Иркутской области получила звание «Мисс очарование». Лауреатом III степени стала представительница Эхирит-Булагатского района Иркутской области Софья Имегенова. Лауреатом II степени названа жительница села Ново-Ленино Осинского района Иркутской области Софья Попова. Лауреатом I степени и обладательницей звания «Мисс этно» стала Айдызана Иргри из Республики Тыва. Гран-При конкурса «Красавица Ердынских игр-2019» присуждено восемнадцатилетней Алине Дондуковой из Республики Бурятия.



Кульминацией праздника по традиции стал обрядовый круговой танец ёхор вокруг горы Ехе Ёрд.

