Соревнования проводились по легкоатлетическому кроссу
Бойцы отряда спецназначения «Гром» УНК МВД Бурятии отличился в чемпионате БРО «Динамо» по легкоатлетическому кроссу. В смешанной эстафете 4х1000м полицейские заняли второе место, уступив лишь спортсменам из Росгвардии.
Соревнования состоялись в посёлке Верхняя Берёзовка. В состязании приняли участие более 74 человек из 16 команд органов безопасности и правопорядка республики.
По итогам чемпионата победители и призёры награждены кубками, дипломами, медалями и футболками с логотипом «Динамо».
Бойцы полицейского спецназа проявили себя и в личном первенстве. В забеге на дистанции 5 км второе место занял Александр Канцебура, третье - Владимир Китаев, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Бойцы «Грома» в Бурятии стали вторыми на чемпионате БРО «Динамо»
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