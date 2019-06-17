Усольчанин украл телефоны у строителей на чердаке

Злоумышленник воспользовался обеденным перерывом



В Иркутской области трое усольчан обратились в полицию с заявлениями о краже телефонов.



Мужчины, являясь работниками жилищно-коммунальной организации, ремонтировали кровлю многоквартирного дома на улице Луначарского в Усолье-Сибирском. Они оставили свои смартфоны, ушли на обед, а когда вернулись, то обнаружили их пропажу.



Чердак был открыт, поэтому взять гаджеты мог любой.



Полицейские по горячим следам установили, что к краже может быть причастен 39-летний ранее судимый усольчанин.



Все украденные смартфоны правоохранители изъяли и вернули потерпевшим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.