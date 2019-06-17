Злоумышленник воспользовался обеденным перерывом
В Иркутской области трое усольчан обратились в полицию с заявлениями о краже телефонов.
Мужчины, являясь работниками жилищно-коммунальной организации, ремонтировали кровлю многоквартирного дома на улице Луначарского в Усолье-Сибирском. Они оставили свои смартфоны, ушли на обед, а когда вернулись, то обнаружили их пропажу.
Чердак был открыт, поэтому взять гаджеты мог любой.
Полицейские по горячим следам установили, что к краже может быть причастен 39-летний ранее судимый усольчанин.
Все украденные смартфоны правоохранители изъяли и вернули потерпевшим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанин украл телефоны у строителей на чердаке
Общество, Фото:
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