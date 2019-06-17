Солнце в столице Бурятии светит почти 3 тысячи часов в год
Росгидромет назвал Улан-Удэ самым солнечным городом в России. Среднегодовые показатели солнечного света в столице Бурятии составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск – там солнечных часов 2449.
- Россия – единственная в мире страна, через которую проходят 8 климатических поясов. Для сравнения, по территории США проходит только 5, - сообщают Росгидромет.
Также в ведомстве поделились интересным фактом о мысе Тайгонос в Магаданской области. Это оказалось самым ветреным место на территории России. Порывы ветра здесь могут достигать 58м/с или 208 км/ч. По шкале Ботфорта это соответствует ураганному ветру.
Улан-Удэ признан самым солнечным городом России
Общество, Фото:
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