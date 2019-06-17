Улан-Удэ признан самым солнечным городом России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Солнце в столице Бурятии светит почти 3 тысячи часов в год



Росгидромет назвал Улан-Удэ самым солнечным городом в России. Среднегодовые показатели солнечного света в столице Бурятии составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск – там солнечных часов 2449.



- Россия – единственная в мире страна, через которую проходят 8 климатических поясов. Для сравнения, по территории США проходит только 5, - сообщают Росгидромет.



Также в ведомстве поделились интересным фактом о мысе Тайгонос в Магаданской области. Это оказалось самым ветреным место на территории России. Порывы ветра здесь могут достигать 58м/с или 208 км/ч. По шкале Ботфорта это соответствует ураганному ветру.