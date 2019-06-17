По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу днём возможны ливни
Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, при грозах до 16 м/с. Температура днём 27-32, местами 17-22 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9, днём порывы до 12 м/с. Температура днём 30-32 тепла.
В Улан-Удэ сегодня солнечно
Общество, Фото:
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