Владелица шубы обратилась в суд
Улан-удэнка обратилась в суд с иском о взыскании денег. Она просила взыскать с ответчика задолженность в размере 55 600 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы по оплате государственной пошлины.
По мнению заявительницы, ответчик неосновательно обогатилась за её счёт.
Выяснилось, что ответчику для продажи в 2014 году женщина передала норковую шубу. Вырученные 100 тысяч рублей она должна была отдать заявительнице.
В феврале 2016 года часть денег она отдала. После женщина неоднократно пыталась вернуть деньги, но безуспешно. До момента рассмотрения дела в суде истцу не возращены 55 600 рублей.
Суд решил, что деньги должны быть взысканы с ответчика. Также в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими деньгами.
Суд удовлетворил иск в полном объёме. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Улан-удэнка не вернула деньги с продажи шубы
Общество, Фото:
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