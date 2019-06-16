Улан-удэнка не вернула деньги с продажи шубы

Владелица шубы обратилась в суд



Улан-удэнка обратилась в суд с иском о взыскании денег. Она просила взыскать с ответчика задолженность в размере 55 600 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы по оплате государственной пошлины.



По мнению заявительницы, ответчик неосновательно обогатилась за её счёт.



Выяснилось, что ответчику для продажи в 2014 году женщина передала норковую шубу. Вырученные 100 тысяч рублей она должна была отдать заявительнице.



В феврале 2016 года часть денег она отдала. После женщина неоднократно пыталась вернуть деньги, но безуспешно. До момента рассмотрения дела в суде истцу не возращены 55 600 рублей.



Суд решил, что деньги должны быть взысканы с ответчика. Также в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими деньгами.



Суд удовлетворил иск в полном объёме. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.