В Бурятии у наркомана нашли марихуану

Мужчина ранее неоднократно судим



Вечером 14 июня сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Мухоршибирскому району Бурятии изъяли марихуану у 53-летнего мужчины, проживающего в селе Тугнуй.



Наркотическое средство массой около 700 граммов было обнаружено у него в доме.



Ранее он уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за кражу имущества. В момент задержания у него установлен факт потребления запрещённого вещества.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ведомстве напоминают, что о людях, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

