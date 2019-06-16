Мужчина ранее неоднократно судим
Вечером 14 июня сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Мухоршибирскому району Бурятии изъяли марихуану у 53-летнего мужчины, проживающего в селе Тугнуй.
Наркотическое средство массой около 700 граммов было обнаружено у него в доме.
Ранее он уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за кражу имущества. В момент задержания у него установлен факт потребления запрещённого вещества.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ведомстве напоминают, что о людях, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Бурятии у наркомана нашли марихуану
Общество, Фото:
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