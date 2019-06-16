Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах массовой гибели рыбы
Массовая гибель рыбы на Байкале в Бурятии могла произойти из-за спирогиры. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, ссылаясь на предварительную оценку ихтиолога.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, в 8 км от города Северобайкальск в Бурятии, зафиксирован факт гибели рыбы. Обнаружено более 500 погибших особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса, а также водоросль спирогира в воде и на берегу.
Старшим государственным инспектором Россельхознадзора отобраны пробы воды, донных отложений и погибшей рыбы. Пробы направлены авиатранспортом в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты исследований ожидаются в течение недели.
- Согласно предварительной экспертной оценке ихтиолога, гибель рыб и раков наступила в результате их попадания в спирогирную среду у побережья Сеногда озера Байкал из-за сильных волн, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Результаты обследования вместе с заключением эксперта-ихтиолога природоохранным прокурором переданы в Северобайкальский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны АБТУ Росрыболовства для определения ущерба и принятия мер в рамках компетенции.
- Данный факт является очередным подтверждением необходимости принятия органами власти и местного самоуправления эффективных и действенных мер к повышению качества работы очистных сооружений Северобайкальска, которые являются основным загрязнителем Северного Байкала, - аргументируют в природоохранной прокуратуре.
Выяснение причин экологического происшествия находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Рыба на Байкале в Бурятии могла погибнуть из-за спирогиры
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