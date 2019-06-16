В Бурятии появится завод по производству пеллет

Его построит монгольская компания



В правительстве Бурятии 14 июня состоялась церемония подписания соглашения с монгольской компанией ООО «Монпеллет» о сотрудничестве в сфере развития топливной альтернативной энергетики. Монгольский инвестор планирует построить в Прибайкальском районе завод по производству пеллет. Соглашение подписали глава республики Алексей Цыденов и генеральный директор ООО «Монпеллет» У. Энхбилэг.



ООО «Монпеллет» работает в сфере строительства и производства топливных гранул (пеллет).



В рамках реализации соглашения на территории Бурятии планируется запуск завода по производству пеллет мощностью 120 тысяч тонн в год. Основной рынок сбыта – Монголия, где с мая 2019 года правительство ввело запрет на использование угля в качестве топлива в столице страны Улан-Баторе.



- Мы планируем создать в Бурятии логистическую сеть по приобретению и транспортировке отходов лесопиления для нужд завода. Рабочие места будут созданы не только на заводе, но и в районах сбора отходов лесопиления. Мы будем собирать разные отходы, для этого на заводе будут задействованы дробильные установки, - рассказал господин У. Энхбилэг.



Основной объём отходов лесопиления концентрируется, в Баргузинском, Прибайкальском, Заиграевском и Хоринском районах, где размещено больше всего пунктов приёма и отгрузки древесины. Местные предприятия по производству пеллет расположены в основном в Баргузинском районе.



Алексей Цыденов отметил, что новый завод решит целый комплекс проблем.



- Монгольская компания инвестирует 10 миллионов долларов в производство пеллет. У нас не только решается вопрос утилизации отходов лесопиления, но и трудоустройство. Своё производство они ставят на базе Таловского ЖБИ в Прибайкальском районе. Там закрылся завод, который был градообразующим предприятием, и люди остались без работы. Завод – этот минимум 50 рабочих мест, - сообщил Алексей Цыденов.



Правительство Бурятии заинтересовано в том, чтобы субъекты малого предпринимательства активнее внедряли проекты по производству биотоплива - топливных пеллет, топливных гранул, технологической щепы, древесно-полимерного композита. Это поможет комплексно решить проблему отходов лесоперерабатывающей отрасли.



Пеллеты получают из древесных отходов: коры, опилок, щепы и других отходов лесозаготовки. Готовая продукция представляет собой прессованные гранулы стандартного размера, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



18 марта 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал республиканский закон, согласно которому с 1 октября 2019 года юридические лица, индивидуальные предприниматели, занимающиеся переработкой древесины обязаны обеспечить обработку, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, размещение отходов переработки древесины или передачу указанных отходов после 11 месяцев их накопления на специально оборудованном месте (площадке).