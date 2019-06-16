Преступление он совершил, находясь в алкогольном опьянении
В Кабанском районе Бурятии В оперативники задержали подозреваемого в краже у пенсионерки в селе Истомино.
В начале июня 30-летний местный житель украл 10 килограммов мяса из веранды дома 79-летней женщины. Злоумышленник через незапертую дверь попал в жилище и совершил кражу. Ущерб составил 5200 рублей.
Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Часть мясо он собирался продать, часть – съесть.
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Осуждён за незаконный вылов рыбы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у пенсионерки 10 кг мяса
Общество, Фото:
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