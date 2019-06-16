Житель Бурятии украл у пенсионерки 10 кг мяса

Преступление он совершил, находясь в алкогольном опьянении



В Кабанском районе Бурятии В оперативники задержали подозреваемого в краже у пенсионерки в селе Истомино.



В начале июня 30-летний местный житель украл 10 килограммов мяса из веранды дома 79-летней женщины. Злоумышленник через незапертую дверь попал в жилище и совершил кражу. Ущерб составил 5200 рублей.



Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Часть мясо он собирался продать, часть – съесть.



Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Осуждён за незаконный вылов рыбы.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.