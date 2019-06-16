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В Улан-Удэ сегодня до +31

В Улан-Удэ сегодня до +31
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер ночью восточный 4-9, местами порывы до 15, днём с переходом на западный 6-11, местами порывы до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20, местами 5-10 тепла, днём 27-32, местами 17-22 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 7-12, днём с переходом на западный 10-15 м/с. Температура ночью 18-20, днём 29-31 тепла. 
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