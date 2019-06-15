В Улан-Удэ приземлился американский самолёт

Накануне в бурятских пабликах появились фотографии американского самолёта «Боинг», приземлившегося в аэропорту Улан-Удэ. Жители республики начали активно комментировать в Сети снимки, большинство из них шутили:
«Тут же есть Пентагон. Что удивляться-то?!»
«За буузами прилетели»
«Чуваки, не уезжайте, заберите нас отсюда»
«Местный миллиардер купил самолет себе на подворье»
«За невестами прилетели»
Судя по всему, американское воздушное судно приземлилось в Улан-Удэ согласно Договору по открытому небу. Ранее самолеты из США уже прилетали в столицу Бурятии в рамках этого договора.
ДОН (Договор по открытому небу) был подписан в 1992 году 23 странами-членами ОБСЕ.
Договор даёт подписавшим его странам право осуществлять наблюдательные полёты над территориями друг друга. Цель их – удостовериться, что то или иное государство не ведёт деятельность, нарушающую какие-либо военные соглашения.
В рамках ДОН специальные самолёты (без вооружения) по заранее составленному плану, утверждённому страной, над которой они будут двигаться, совершают наблюдательный полет. Государство, ставшее объектом наблюдения, вправе потребовать у наблюдающей стороны отчёт в виде копий кадров аэрофотосъёмки и т.д.
Для осуществления таких полётов в странах, подписавших ДОН, оборудованы специальные аэродромы. В России их четыре: в Кубинке, в Улан-Удэ, в Воркуте и в Магадане. Для каждого аэродрома определятся максимальная дальность полёта – расстояние, дальше которого самолету-наблюдателю в рамках миссии улетать запрещается.