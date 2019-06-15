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14 Июня

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В Бурятии лучшим дружинникам вручили медали

В Бурятии лучшим дружинникам вручили медали
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В парке имени Орешкова в Улан-Удэ 14 июня состоялся IV республиканский слёт добровольных народных дружин

Отличившимся добровольным помощникам по охране общественного порядка вручены награды и благодарственные письма, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской выступил с приветственным словом и вручил отличившимся медали «За заслуги перед Республикой Бурятия» и благодарности главы республики.

- Хочу сегодня отметить значительный вклад добровольных народных дружинников, которые по велению сердца исполняют свой служебный долг по охране общественного порядка, - сказал Пётр Мордовской. - С помощью дружинников улучшилось состояние общественного порядка по всем направлениям. Я благодарен всем за работу. Она, безусловно, заслуживает признания и уважения. Чтобы навести порядок, нам надо действовать сообща, не разделяя проблемы на личные и чужие.

С начала 2019 года в республике уменьшилось количество зарегистрированных преступлений на 9,8%, количество преступлений, совершенных в общественных местах - на 11,4%, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянении, - на 12,3%.

Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели более 5 тысяч патрулей. В органы внутренних дел доставлено 1,6 тысяч правонарушителей, раскрыто 7 преступлений.

В этом году внесены изменения в методику распределения субсидий на правоохранительную деятельность, предусматривающие материальное поощрение членов добровольных дружин. Из республиканского бюджета всем районам выделено 10,6 млн рублей на обеспечение правопорядка, в том числе на материальное стимулирование дружинников. Заместитель председателя правительства по вопросам безопасности отметил Иволгинский и Заиграевский районы.

- Эти районы выделяют средства за участие граждан в охране общественного порядка, оплачивают часы дежурства своим дружинникам. Также 73 сельских поселения приняли льготы на земельный налог и налог на имущество физических лиц для народных дружинников. Мы будем совершенствовать эту деятельность, - сообщил Пётр Мордовской.

Лучшим дружинникам республики также были вручены благодарственные письма и памятные подарки министра внутренних дел по Бурятии, а также администрации Улан-Удэ.

На сегодняшний день в республике действуют 235 народных дружин, в которые входят 1958 человек. По данным МВД России, по итогам 2018 года Бурятия заняла первое место в стране по количеству добровольных народных дружин на 100 тысяч населения.

народные дружины
 
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