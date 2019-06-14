В Бурятии наградили лучших медиков: фото

На торжественном собрании подвели итоги конкурса «Лучший врач-2019» и присвоили почётные звания
14 июня в Улан-Удэ прошло торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника. В театре оперы и балета собрались врачи, медсёстры, младший персонал, провизоры и фармацевты. Поздравили специалистов Бурятии первые лица республики и города.
- Мы очень сильно от вас зависим, - обратился к медикам глава Бурятии Алексей Цыденов. – Вы – то, на что мы надеемся, когда нам плохо. Вы – те, к кому мы стремимся, когда нам тяжело. Мы ищем помощи, когда мы беспомощны. Хочу пожелать, чтобы у вас всегда были силы и здоровье, поскольку вы все силы отдаёте на работе.
- Сегодня мы с вами встречаемся накануне важного профессионального праздника – Дня медицинского работника. По многолетней традиции он отмечается повсеместно в третье воскресенье июня, причем не только в России, но и в Белоруссии, на Украине уже в 39-й раз. Ваша благородная профессия полностью посвящена служению людям. Она требует от вас многих знаний, бесконечного терпения и стойкости, душевной чуткости. Нелёгким и каждодневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам – жизнь и здоровье, - сказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Медикам были присвоены почётные звания «Заслуженный врач Республики Бурятия», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия» и вручены другие награды.
Был удостоен звания «Заслуженный врач Республики Бурятия» и главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.
- Я благодарен коллективу, потому что это, на мой взгляд, коллективная заслуга, а не награда для одного человека. Благодарен своим коллегам-ветеранам, всему коллективу, а также тем, с кем мы работаем, кому помогаем – спортсменам, тренерам нашей республики, - отметил главный врач диспансера.
Он добавил, что этот праздник для медиков имеет, безусловно, большое значение.
- Ежегодно каждое третье воскресенье июня не только в России, но и во многих странах отмечают День медицинского работника. Для нас это такой профессиональный праздник, где объединяются все медицинские работники, вне зависимости от специальности: хирурги, терапевты, педиатры, гинекологи, стоматологи и т.д. Но здесь же и наш младший медицинский персонал – медсёстры, санитарки и все те, кто по большому счёту имеют отношение к здравоохранению. В республике порядка 3 тысяч только врачей. То есть это одна из социально значимых отраслей. День медицинского работника - это такой светлый праздник, он имеет для нас большое значение, чтобы поздравить друг друга, услышать поздравления от благодарных пациентов, воодушевиться на - пусть не подвиги, а на повседневную ответственную работу, - заключил Ярослав Шубин.
Также на празднике подвели итоги конкурса «Лучший врач – 2019»:
В номинация «Лучший врач-невролог» победила Цынгеева Инна Борисовна, врач-невролог Республиканской клинической больницы имени Семашко;
В номинации «Лучший хирург» - Доржиев Сергей Михайлович, хирург Больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова;
В номинации «Лучший врач-кардиолог» - Хамаева Оксана Николаевна, врач-кардиолог городской поликлиники № 3;
В номинации «Лучший сельский врач» - Жанчипова Светлана Доржиевна из Еравнинской центральной районной больницы;
В номинации «Лучший молодой врач» - Мамонтов Дмитрий Николаевич – хирург Бичурской центральной районной больницы;
В номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» - группа врачей отделения анестезиологии и реанимации № 2 Республиканской клинической больницы имени Семашко (заведующий отделением Хунхинов Андрей Михайлович).
В Бурятии наградили лучших медиков: фото
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