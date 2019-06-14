Дружинники провели интерактивную акцию на знание географии родной страны
Член Общественного совета при МВД по Бурятии Вадим Борхоев и дружинники устроили необычные акцию для улан-удэнцев.
Прохожим предложили принять участие в интерактивной акции на знание географии родной страны «Моя страна – моя Россия». Всем желающим было предложено найти и отметить на карте столицы регионов и областей нашей необъятной Родины.
Как отметили участники акции, интерактив помог освежить подзабытые знания, сообщает МВД по Бурятии.
Улан-удэнцев проверили на знание географии России
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