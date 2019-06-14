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Улан-удэнцев проверили на знание географии России

Улан-удэнцев проверили на знание географии России
Общество, 
Дружинники провели интерактивную акцию на знание географии родной страны

Член Общественного совета при МВД по Бурятии Вадим Борхоев и дружинники устроили необычные акцию для улан-удэнцев.

Прохожим предложили принять участие в интерактивной акции на знание географии родной страны «Моя страна – моя Россия». Всем желающим было предложено найти и отметить на карте столицы регионов и областей нашей необъятной Родины.

Как отметили участники акции, интерактив помог освежить подзабытые знания, сообщает МВД по Бурятии.
акция география
 
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