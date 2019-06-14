Восемь человек удалили с экзаменов
Закончен основной период проведения ЕГЭ. С 17 июня начинаются резервные сроки сдачи экзамена. В этот период испытания проходят выпускники прошлых лет и обучающиеся, которые пропустили экзамен по уважительной причине или не завершили его по состоянию здоровья. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.
Всего прошли ЕГЭ по 15 предметам. В Иркутской области восемь человек удалены за нарушение порядка проведения экзамена. Они использовали справочные материалы, телефон, смарт-часы, калькулятор. Отменены результаты экзаменов у троих выпускников, которые опубликовали КИМ в интернете. Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья 55 человек.
- Пришли результаты по пяти предметам: математике, литературе, географии, химии, истории. Получили результат в 100 баллов 16 человек, из них по истории - трое, по математике профильной - пять, по литературе – четыре, по химии – четыре. В прошлом году на сто баллов сдали математику профильную – два человека, литературу – два, историю – один, химию – один. Уменьшилось число участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, по химии на 2%, географии на 2,5%, литературе на 4,5%, математике профильной на 3,5%, истории на 5,2%, - пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
Всего в этом году ЕГЭ в Иркутской области сдают более 15 тысяч человек. Самый востребованный предмет – обществознание, его выбрали 7900 сдающих (в 2018 году – 8300). На втором месте по популярности – физика (3600), затем биология (2600), история и английский язык (по 1500 человек). Впервые в этом году сдавали китайский, его выбрали два учащихся из Братска и Усть-Илимска.
ЕГЭ на сто баллов сдали 16 выпускников Иркутской области
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