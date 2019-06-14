Танцоры из Бурятии выиграли российский турнир в Чите

9 июня в столице Забайкальского края прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Наши надежды»
«Наши надежды» - турнир, завершающий танцевальный сезон, где участвуют спортсмены возрастных категорий «Дети» и «Юниоры» и юные танцоры категорий массового спорта от 4-х и до 15 лет.
В этот раз соревнования собрали около 600 участников из 11 танцевально-спортивных клубов из регионов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской и Московской областей.
Спортсмены Аюр Соржеев и Яна Красовская (тренеры Алексей Трифонов и Николай Овчинников) из танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» (Улан-Удэ) выступили в категории «Дети-2, Е класс», где в стандартной программе стали финалистами турнира, а среди пар своего класса – вторыми. В соревнованиях программы двоеборья «Дети-2 , Н класс» Аюр и Яна уверенно выиграли и стали победителями.
Своих одноклубников поддержали такой же уверенной победой в европейской программе Руслан Кузнецов и Алина Жалсараева (тренеры Алексей Трифонов и Николай Овчинников). В латиноамериканской программе категории «Юниоры-1, Д класс» Руслан и Алина стали серебряными призёрами турнира.
Оценивали соревнования 13 судей от третьей до всероссийской категорий из Читы, Улан-Удэ, Иркутска, сообщили в танцевально-спортивном клубе «Данс-Лидер».
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