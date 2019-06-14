В Баргузинском заповеднике впервые встретили шилоклювок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

3 июня при патрулировании на мотолодке территории и акватории Баргузинского заповедника в устье реки Большая была замечена стайка птиц



- Они взлетели с мелководных участков разлива реки при впадении её в Байкал, издавая непривычные для моего уха «клит-клит». Первая мысль, как обычно схватить бинокль, чтобы разглядеть птиц для определения, была отвергнута – ведь есть фотоаппарат. Но он, как всегда не вовремя, хорошо упакован и лежит где-то под тентом. Пока до него добрался и приготовил к съёмке, прошло время, и я боялся, что «неопознанные объекты» так и улетят неопознанными. Но они, к счастью, полетели вокруг лодки по большому кругу, и мне удалось сделать несколько не очень чётких снимков. И всё же на фотографиях птицы получились вполне узнаваемые – девять особей кулика шилоклювки осчастливили заповедник своим посещением, - рассказал участковый государственный инспектор Юрий Гороховский.



Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) относится к семейству Шилоклювые отряда Ржанкообразные. Это стройные кулики размером с голубя белого цвета с большими чёрными пятнами на голове, спине и крыльях. Птицы равнинных озер. Гнездятся преимущественно на солончаковых, грязевых и песчаных очень пологих берегах в степных и полупустынных районах Евразии и Африки. В Сибири гнездятся в степных и лесостепных районах отдельными очагами. Селятся обычно небольшими колониями, реже отдельными парами. Питаются на мелководье водными беспозвоночными, добывая их методом «кошения», двигая над дном или по илу клювом из стороны в сторону. Ближайшее к заповеднику место гнездования – это Баргузинская долина.



Кулик шилоклювка – редкий вид и занесён в Красную книгу России. В Баргузинском заповеднике ранее не отмечался, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

