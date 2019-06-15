По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июня по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
Ветер переменный 5-10, днём местами до 12-17 м/с. Температура днём 27-32, местами 17-22 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный до 14 м/с. Температура днём 30-32 тепла.
В Улан-Удэ до +32
Общество, Фото:
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