В Улан-Удэ до +32

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июня по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы



Ветер переменный 5-10, днём местами до 12-17 м/с. Температура днём 27-32, местами 17-22 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный до 14 м/с. Температура днём 30-32 тепла.



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