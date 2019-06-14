На лежбище байкальских нерп в Бурятии открыли дежурный пост

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Забайкальском национальном парке на архипелаге Ушканьи острова, где находится лежбище нерп, открыли дежурный пост



В день заезда на лежбище отмечено не более 15 нерп. В последующие два дня численность животных возрастала, и на данный момент в пределах смотровой площадки наблюдается примерно 150 особей нерпы. Общая примерная численность по всем островам архипелага - более тысячи особей, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Начались экскурсии туристов, кроме граждан России, отмечены гости из Таиланда и других мест.



Посетители лежбища байкальской нерпы могут понаблюдать в естественных условиях за этим уникальным эндемиком озера Байкал.



