Пенсионерам Улан-Удэ рассказали о телефонном мошенничестве

Представитель Общественного совета при МВД Вадим Борхоев и члены народной дружину Улан-Удэ» организовали профилактические встречи с пожилыми гражданами



Общественники рассказали пенсионерам о наиболее типичных способах мошенничества, сообщает МВД по Бурятии.



В профилактических памятках, разработанных сотрудниками уголовного розыска, содержатся описание наиболее распространённых схем, используемых мошенниками, и алгоритм действия.



Как отметил Вадим Борхоев, пожилые люди – к сожалению, самая незащищенная от мошенников категория граждан. В силу своей доверчивости они зачастую становятся жертвами обмана. Не зная основные правила информационной безопасности, они сообщают собеседникам номера банковских карт, защитный код и персональные данные.



Общественники призывают молодых людей поговорить со своими бабушками и дедушками, рассказать знакомым пожилым людям о возможных уловках мошенников.

