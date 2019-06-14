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Пенсионерам Улан-Удэ рассказали о телефонном мошенничестве

Пенсионерам Улан-Удэ рассказали о телефонном мошенничестве
Общество, 
Представитель Общественного совета при МВД Вадим Борхоев и члены народной дружину Улан-Удэ» организовали профилактические встречи с пожилыми гражданами

Общественники рассказали пенсионерам о наиболее типичных способах мошенничества, сообщает МВД по Бурятии.

В профилактических памятках, разработанных сотрудниками уголовного розыска, содержатся описание наиболее распространённых схем, используемых мошенниками, и алгоритм действия.

Как отметил Вадим Борхоев, пожилые люди – к сожалению, самая незащищенная от мошенников категория граждан. В силу своей доверчивости они зачастую становятся жертвами обмана. Не зная основные правила информационной безопасности, они сообщают собеседникам номера банковских карт, защитный код и персональные данные.

Общественники призывают молодых людей поговорить со своими бабушками и дедушками, рассказать знакомым пожилым людям о возможных уловках мошенников.
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