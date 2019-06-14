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В Иволгинском районе Бурятии появился школьный лесной питомник

В Иволгинском районе Бурятии появился школьный лесной питомник
Общество, 
В Иволгинском районе у школьного лесничества «Вереск» появился школьный питомник

С помощью лесников ребята уже высадили семена сосны. Вместе они посадили около 160 тысяч семян на территории Калёновской школы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

- Ребятам очень понравилось, высаживали с большим энтузиазмом. Перед посадкой мы с ними сделали всё необходимое: обработали семена, подготовили почву. Также решили сделать мульчирование, чтобы почва сохраняла влагу, – рассказывает сотрудник Иволгинского лесхоза, Пономарёва Галина.

- Мы высаживали, старались. Теперь можно ухаживать за ними, наблюдать за ростом или проводить какие-нибудь эксперименты. А когда саженцы вырастут, их можно посадить в лесу, где был пожар, – делятся впечатлениями дети.

Посадка не только развивает в школьниках самостоятельность и бережное отношение к природе, а также благотворно влияет на психологическое состояние учеников и сплачивает коллектив.

- Ребёнок, который сам посадил дерево, в будущем не вырубит, не подожжёт его. Таким образом, мы развиваем в детях бережное отношение и любовь к природе - отмечает руководитель школьного лесничества «Вереск».

школы Лес
 
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