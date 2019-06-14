Администрация Окинского района Бурятии выиграла спартакиаду

11 июня на стадионе «Юность» в селе Орлик прошёл IV заключительный этап спартакиады среди работников государственных и муниципальных учреждений Окинского района



Команды состязались в стрельбе из пневматической винтовки, метанию гранаты, в беге на 60 и 100 м, кросс, смешанной эстафете и футболу.



По результатам всех четырёх этапов чемпионом и обладателем переходящего кубка стала команда администрации района. Второе место заняло управления образования, третье место – управление культуры. Четвёртое место – детский сад «Хараасгай», пятое место – Окинская центральная районная больницы.



За второе общекомандное место боролись сразу три команды, сообщили в администрации Окинского района Бурятии.



