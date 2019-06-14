Он выиграл Чемпионат «Юность России» во Владикавказе
12 июня в столице Северной Осетии городе Владикавказе завершился Чемпионат общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по боксу.
Забайкальский боксёр Ренат Хузахметов в весовой категории до 60 кг стал чемпионом соревнований и завоевал путёвку на участие в финальных соревнованиях Чемпионата России по боксу, которое пройдёт с 8 по 17 ноября этого года в городе Самара.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Забайкалья, Ренат Хузахметов является спортсменом краевой спортивной школы олимпийского резерва по боксу и тренируется под руководством Сергея Кошечкина и Артёма Боровского.
Забайкалец завоевал путёвку на Чемпионат России по боксу
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