Пешеходную аллею до 130 квартала обустроят в Иркутске

В этом году в Иркутске обустроят пешеходную аллею от Театра кукол до 130-го квартала



Так же установят 40 скамеек и 40 урн, 4 новых беседки. Для безопасности иркутян дополнительно планируется установить ещё 26 камер видеонаблюдения.



Кроме того, появятся информационные стенды с историческими справками, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.





