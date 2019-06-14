В этом году в Иркутске обустроят пешеходную аллею от Театра кукол до 130-го квартала
Так же установят 40 скамеек и 40 урн, 4 новых беседки. Для безопасности иркутян дополнительно планируется установить ещё 26 камер видеонаблюдения.
Кроме того, появятся информационные стенды с историческими справками, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Пешеходную аллею до 130 квартала обустроят в Иркутске
Общество, Фото:
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