Агинский лучник поедет на Паралимпиаду в Токио

На Чемпионате мира он завоевал полный комплект медалей



Агинский лучник Бато Цыдендоржиев, уроженец села Судунтуй, успешно выступил на Чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), завоевав полный комплект медалей. Соревнования прошли с 3 по 9 июня в нидерландском городе Хертогенбос. Это позволило ему получить лицензию для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.



В соревнованиях смешанных команд пара Бато Цыдендоржиева и Светланы Баранцевой в решающем спарринге встретилась с представителями из Италии. Набрав 36 очков из 40 возможных за два последних сета, российский дуэт в финале вырвался вперёд и завоевал «золото».



В составе сборной команды России Бато стал серебряным призёром. Российские лучники уступили в финале американцам. В личном же зачёте в борьбе за бронзовую медаль он выиграл у иранца Поурия Джалалипура со счетом 6:0. Об этом сообщает пресс-служба Администрации муниципального района «Агинский район».

