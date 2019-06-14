День молодёжи в Ангарске отметят костюмированным велопробегом

Также в программе «Водная зарница», «Мультигонка» и заезд байкеров



«Еду за мечтой!» – велопробег под таким названием пройдёт 29 июня в Ангарске в рамках празднования Дня молодёжи. Ангарчан от 14 лет приглашают проявить креатив и творческий подход и принять участие в мероприятии. Старт – в 18:15 от молодёжного центра «Лифт», с 17:00 здесь начнётся регистрация.



Главные условия участия – хорошее настроение и наличие мечты, которую нужно продекларировать через костюм. Например: «Мечтаю поехать на море!» – шляпа, зонтик, надувной круг – в вашем распоряжении.



Основной площадкой празднования Дня молодёжи станет парк имени 10-летия Ангарска. Здесь активность начнется с 13:00. В это время стартует работа интерактивных площадок. В 14:00 – семейная эстафета. В 16:00 – спортивное состязание «Мультигонка». Вечернюю программу в 19:00 откроет гала-концерт фестиваля «Будь ярче!». Завершится день выступлениями группы, исполняющей кавер-версии известных музыкальных композиций, и дискотекой.



Второй площадкой, где сконцентрируются городские мероприятия, станет молодёжный центр «Лифт». В 15:00 здесь начнётся игровая программа «Водная зарница». Затем после регистрации будет дан старт велопробегу на 6,7 километра «Еду за мечтой», конечной точкой которого станет парк имени 10-летия Ангарска.



Мероприятия для молодёжи запланированы в отдалённых микрорайонах и внегородских территориях. Так, в микрорайоне Китой дискотека начнётся в 20:00. Молодёжь Мегета приглашают принять участие в турнире по лазертагу, который состоится 29 июня в 16:00 на центральной площади. Затем на улице Центральная пройдёт заезд байкеров в 18:00. Праздничная конкурсная программа и дискотека – с 20:00.



В Савватеевке и Одинске также подготовлены праздничные вечерние программы. В Савватеевке – на площади у ДК «Нива» с 19:00, в Одинске – в доме культуры с 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ангарска.



Возрастное ограничение 12+

