Организаторы обещают всем участникам сувениры
15 июня на центральной площади города Читы пройдёт Всероссийский Олимпийский день. Это ежегодное физкультурно-спортивное мероприятие состоится в 2019-ом году уже в 30-й раз, сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
В 10:30 состоится торжественное открытие мероприятия, в рамках которого состоится вручение золотых знаков отличия «Готов к труду и обороне» читинцам, которые сдавали нормативы испытаний комплекса ГТО в I квартале этого года. После чего состоится фитнес-разминка.
В 11:15 состоится традиционный велозаезд и забег на Олимпийскую милю. Как только финишируют участники, начнут работу площадки. Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края представит квест, где любой желающий сможет попробовать преодолеть спортивный лабиринт по карте.
Также в рамках работы фитнес-площадки профессиональные инструкторы фитнес-студии «Jump and Fly» познакомят гостей праздника с новым направлением. Кроме того, каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.
В завершении мероприятия всем участникам будет вручена сувенирная продукция с символикой мероприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия отметит олимпийский день 16 июня.
В Чите отпразднуют Олимпийский день
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