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Читинцам покажут робота-сапёра

Читинцам покажут робота-сапёра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На полигоне «Песчанка» пройдёт военно-технический форум «Армия-2019»

28 и 29 июня на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» на полигоне 212-го учебного центра округа «Песчанка» будет развёрнута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Одной из её особенностей станет статический показ робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», а также многофункционального комплекса беспилотной авиации «Орлан-10». Кроме того, зрители увидят зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А «Солнцепёк» и её транспортно-заряжающую машину.

При посещении статической выставки гости форума ознакомятся со ствольной артиллерией: 152-мм гаубицей «Мста-Б», САУ «Акация», «Гвоздика»; танками: Т-72Б3, БМП-2; вертолётами: МИ-8АМТШ, Ми-8АМТШ-в, ЗРС С-300ПС; техникой связи и радиоэлектронной борьбы; а также с историческими образцами вооружения – легендарными Т-34, и Су-100. Всего гостям форума будет представлено около 35 единиц военной техники.

Для гостей форума спланирован демонстрационный показ преодоления водной преграды танками и БМП, выполнения учебных задач по РХБ защите, инженерной и военно-медицинской подготовке, пролёт легкомоторной авиации ДОСААФ с высадкой парашютистов. Также в ходе форума состоится комплекс культурно-художественных программ творческих коллективов. Будет развернут пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.

Напомним, что военно-технический форум «Армия-2019» кроме Читы также пройдёт с 28 по 30 июня в Улан-Удэ, Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Белогорске и Корсакове. Всего будет развернуто 11 выставочных площадок общей площадью более 30 000 кв. м.
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