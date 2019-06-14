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Представитель Бурятии стал вице-президентом федерации шашек России

Представитель Бурятии стал вице-президентом федерации шашек России
Общество, 
Олега Болсохоева выбрали вице-президентом на конференции в Сочи

В городе Сочи Краснодарского края прошла очередная отчётно-выборная конференция федерации шашек России. В её работе приняли участие 74 делегата из 58 регионов страны.

В ходе работы конференции президентом федерации шашек России был избран Анатолий Никитин. Также избран новый состав президиума федерации.

Вице-президентом федерации шашек России был избран представитель Бурятии Олег Болсохоев.

- Стоит отметить, что это, пожалуй, первый случай, когда представитель Бурятии занял столь высокий пост во Всероссийской федерации, - рассказывают в Федерации шашек.

Ещё один представитель Бурятии Александр Халтагаров стал членом контрольно-ревизионной комиссии, сообщили в минспорта республики.



спорт шашки
 
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