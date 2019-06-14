Представитель Бурятии стал вице-президентом федерации шашек России

Ещё один представитель Бурятии Александр Халтагаров стал членом контрольно-ревизионной комиссии, сообщили в минспорта республики.











В городе Сочи Краснодарского края прошла очередная отчётно-выборная конференция федерации шашек России. В её работе приняли участие 74 делегата из 58 регионов страны.В ходе работы конференции президентом федерации шашек России был избран Анатолий Никитин. Также избран новый состав президиума федерации.Вице-президентом федерации шашек России был избран представитель Бурятии Олег Болсохоев.- Стоит отметить, что это, пожалуй, первый случай, когда представитель Бурятии занял столь высокий пост во Всероссийской федерации, - рассказывают в Федерации шашек.