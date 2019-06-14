Троицкий ход пройдёт в Иркутске

Маршрут пройдёт от бульвара Гагарина и по острову «Юность»



16 июня в Иркутске отметят праздник Троицы, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. Праздник начнётся Троицким ходом. Шествие пройдёт от бульвара Гагарина на остров «Юность».



Начало мероприятия запланировано в 12:00. В программе хороводы, народные игры, молодецкие забавы, обряды, троицкий базар, мастер-класс по плетению венков и многое другое. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Народные костюмы приветствуется.

