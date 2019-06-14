Маршрут пройдёт от бульвара Гагарина и по острову «Юность»
16 июня в Иркутске отметят праздник Троицы, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. Праздник начнётся Троицким ходом. Шествие пройдёт от бульвара Гагарина на остров «Юность».
Начало мероприятия запланировано в 12:00. В программе хороводы, народные игры, молодецкие забавы, обряды, троицкий базар, мастер-класс по плетению венков и многое другое. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Народные костюмы приветствуется.
Троицкий ход пройдёт в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Аге объявлен конкурс на лучший проект скульптуры, посвящённой фестивалю
Маршрут пройдёт от бульвара Гагарина и по острову «Юность»
На полигоне «Песчанка» пройдёт военно-технический форум «Армия-2019»
На торжественном собрании подвели итоги конкурса «Лучший врач-2019» и присвоили почётные звания
Победили семьи Низовцевых, Старцевых и Каднай
Это место она заняла в категории «начинающий пользователь» на Чемпионате по компьютерному многоборью
С врачом связались с помощью видеосвязи
Знаки поставят для грузовиков, с которых незаконно торгуют стройматериалами
9 июня в столице Забайкальского края прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Наши надежды»
3 июня при патрулировании на мотолодке территории и акватории Баргузинского заповедника в устье реки Большая была замечена стайка птиц
Восемь человек удалили с экзаменов
Дружинники провели интерактивную акцию на знание географии родной страны
В Забайкальском национальном парке на архипелаге Ушканьи острова, где находится лежбище нерп, открыли дежурный пост
Представитель Общественного совета при МВД Вадим Борхоев и члены народной дружину Улан-Удэ» организовали профилактические встречи с пожилыми гражданами
Места в новые детсады получат почти 6 тысяч детей