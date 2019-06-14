Известный актёр Марк Богатырёв станцевал бурятский ёхор

«Россия-1» покажет выпуск «По секрету всему свету» о Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Бурятии работала съёмочная группа программы «России-1» «По секрету всему свету»
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Накануне ведущий программы, актёр, известный по сериалу «Кухня» Марк Богатырев опубликовал тизер выпуска про Бурятию.
В съёмках передачи приняли участие артисты театра «Байкал», которые провели для актера мастер-класс по национальному танцу ёхор и исполнили его вместе с ним.
- Марку очень понравился ёхор, он практически сразу влился в ритм. После ёхора он поделился своими впечатлениями и признался, что танец действительно обладает мощной энергетикой, которая заряжает положительными эмоциями, - рассказали артисты театра.
После мастер-класса коллектив театра пригласил актера на фестиваль «Ночь Ёхора», который состоится 29 июня в Этнографическом музее.
Выпуск «По секрету всему свету» о Бурятии выйдет в эфир 15 июня в 8:15.
«Россия-1» покажет выпуск «По секрету всему свету» о Бурятии
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