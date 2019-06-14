Известный актёр Марк Богатырёв станцевал бурятский ёхор

В съёмках передачи приняли участие артисты театра «Байкал», которые провели для актера мастер-класс по национальному танцу ёхор и исполнили его вместе с ним.- Марку очень понравился ёхор, он практически сразу влился в ритм. После ёхора он поделился своими впечатлениями и признался, что танец действительно обладает мощной энергетикой, которая заряжает положительными эмоциями, - рассказали артисты театра.После мастер-класса коллектив театра пригласил актера на фестиваль «Ночь Ёхора», который состоится 29 июня в Этнографическом музее.Выпуск «По секрету всему свету» о Бурятии выйдет в эфир 15 июня в 8:15.