Об этом рассказали в «Заповедном Подлеморье»
На северном Байкале, в заказнике «Фролихинский», в начале июня среднесуточные температуры ещё не летние. Губа Аяя плотно забита льдом, а в реках ещё не окончился нерест чёрного байкальского хариуса. Об этом сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
- Поэтому у работников охраны хлопот много. Это и дежурство на контрольных и наблюдательных постах в устьях рек, и патрулирование вдоль побережья, и подготовка к летнему сезону. И ещё участие в работах научного отдела по учёту численности медведя, в наблюдениях за другими животными. В этом году реки заказника более полноводны, нежели в предыдущие годы, и на нерестилищах сложился благоприятный гидрорежим, - отмечают в «Заповедном Подлеморье». – А вот у зверей-родителей хлопоты в напряженном режиме. Нужно вскармливать потомство и оберегать его от напастей.
На севере Бурятии продолжает нерест чёрного хариуса
Общество, Фото:
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