Ритуал пройдёт в это воскресенье
16 июня в селе Бурдуны в Кяхтинском районе состоится ритуал поклонения духам местности «Обоо тахиха».
Ритуал начнётся у субургана в селе Бурдуны в 7 часов утра, а продолжится подножия горы Дарсак, Баин-Улан и Эргэ-Бургэ.
В этот день также состоятся спортивные состязания.
В Бурятии кяхтинцы поклонятся духам местности
Общество, Фото:
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