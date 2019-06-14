В Бурятии кяхтинцы поклонятся духам местности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ритуал пройдёт в это воскресенье



16 июня в селе Бурдуны в Кяхтинском районе состоится ритуал поклонения духам местности «Обоо тахиха».



Ритуал начнётся у субургана в селе Бурдуны в 7 часов утра, а продолжится подножия горы Дарсак, Баин-Улан и Эргэ-Бургэ.



В этот день также состоятся спортивные состязания.



