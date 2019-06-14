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В Бурятии кяхтинцы поклонятся духам местности

В Бурятии кяхтинцы поклонятся духам местности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ритуал пройдёт в это воскресенье

16 июня в селе Бурдуны в Кяхтинском районе состоится ритуал поклонения духам местности «Обоо тахиха».

Ритуал начнётся у субургана в селе Бурдуны в 7 часов утра, а продолжится подножия горы Дарсак, Баин-Улан и Эргэ-Бургэ.

В этот день также состоятся спортивные состязания.

шаманизм
 
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