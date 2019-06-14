Знаки поставят для грузовиков, с которых незаконно торгуют стройматериалами
С 1 июля парковка будет запрещена на следующих участках иркутских улиц:
- на объездной дороге Ново-Ленино (район СНТ «6-й Пятилетки») будут установлены запрещающие остановку знаки для грузовых автомобилей, которые незаконно торгуют на данном участке строительными материалами;
- в переулке Волочаевский также будут установлены запрещающие остановку знаки, так как припаркованный транспорт затрудняет проезд.
Кроме того, на улице Театральной будет организовано одностороннее движение для обеспечения безопасности пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
На улицах Иркутска запретят парковку
Общество, Фото:
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