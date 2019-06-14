Бурятская пенсионерка стала седьмой в России по киберспорту для пожилых

Это место она заняла в категории «начинающий пользователь» на Чемпионате по компьютерному многоборью
С 4 по 6 июня в городе Кирове состоялся IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.
В чемпионате приняли участие команды из 73 регионов России и 7 зарубежных стран. Конкуренцию в кировском финале составили более 150 участников со всей страны. В региональных турах приняли участие свыше 11 тысяч женщин возрастом 55+ и мужчин – 60+ из 1223 муниципальных округов. В Киров также приехали и команды соотечественников из Армении, Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Литвы, Финляндии.
В рамках первого тура чемпионата участники кировского финала подготовили свыше 150 презентаций, в которых исследовали творчество Пушкина и связь поэта с регионами участников – каждый со своим. Также в Кирове финалисты решали практические задания на портале и в приложении Пенсионного фонда России, демонстрировали навыки безопасного поведения в интернете и свободного ориентирования в поисковике и сервисах «Яндекса». Впервые на площадке чемпионата состоялись состязания на смартфонах.
Команда Бурятии также участвовала в многоборье и достойно представила свой регион, заняв 24 общекомандное место среди регионов Российской Федерации. В личном первенстве в категории «начинающий пользователь» почётное 7 место заняла Ботогоева Агния Тимофеевна.
По информации Союза пенсионеров России, первое место в крупнейших IT-соревнованиях для старшего поколения заняла команда хозяев турнира – Кировской области, серебряные награды у сборной Республики Марий Эл, «бронза» – у Московской области. Абсолютным чемпионом России в категории «начинающий пользователь» стала Салия Закирова из Удмуртской Республики; «уверенный пользователь» – Ольга Сергеева из Подмосковья. Также награды в специальных номинациях получили самые старшие участники 89-летний Владлен Седачев (Сахалинская область) и 78-летняя Людмила Марченко (Иркутская область). Специальный приз от губернатора Кировской области достался дебютантам чемпионата из Чукотского автономного округа – Григорию Ранаврольтыну и Марии Слепцовой.
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